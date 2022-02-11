Камила Валиева вышла на дневную тренировку ОИ на фоне новости о положительном допинг-тесте

Российская фигуристка Камила Валиева вышла на дневную тренировку на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) на фоне новости о том, что её допинг-тест дал положительный результат, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Также на тренировку вышли Анна Щербакова и Александра Трусова.

Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешения ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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