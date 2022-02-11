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Федерация фигурного катания России опубликовала заявление по делу Валиевой

Федерация фигурного катания России опубликовала заявление по делу Валиевой
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Организация заявила о полной поддержке спортсменки.

«Федерация фигурного катания на коньках России не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — говорится в заявлении на сайте ФФККР.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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