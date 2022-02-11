Поздняков: ОКР поддерживает Валиеву

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка сдала положительную допинг-пробу.



«ОКР поддерживает члена нашей делегации Камилу Валиеву. Помогли ей организовать юридическую поддержку. Будем смотреть, как будет продвигаться это дело. Знаем из пресс-релиза, что МОК собирается подать в международный спортивный арбитраж. Предсказуемый шаг, в этом нет ничего удивительного», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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