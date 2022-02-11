Блогер Фран: если Валиеву допустят к соревнованиям, это будет оскорбительно и абсурдно

Спортивный блогер Фран высказалась о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Камила Валиева — абсолютная жертва в этом сценарии. Однако, раз уж мы теперь точно знаем о её положительном тесте на триметазидин, её не должны допускать к соревнованиям. Это будет самое абсурдное, оскорбительное и нелепое решение из всех. Невероятно.

Она жертва, но жертвами будут и другие фигуристки, если их заставят выступать с 15-летней девочкой, прыгающей четверные, зная, что её поймали на допинге и это ни к чему ни привело. Это будет абсурдно», — написала Фран в своём «твиттере».

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