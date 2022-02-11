Британский журналист, спросивший Валиеву о допинге: русские журналисты были недовольны

Британский журналист Риат Аль-Самаррай, который в микст-зоне на Олимпиаде в Пекине спросил Камилу Валиеву о допинге, прокомментировал случившееся.

«Спросил Камилу Валиеву, чиста ли она, когда она проходила микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, чтобы ответить. Русские журналисты были очень недовольны вопросом и фотографировали мою аккредитацию», — написал журналист в своём «твиттере».

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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