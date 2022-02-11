Блогер Фран: я получала смертельные угрозы после видео об Этери Тутберидзе
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Спортивный блогер Фран прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом стало известно после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.
«Думаю обо всех смертельных угрозах, которые я получила после своего первого видео об Этери Тутберидзе в 2018 году, и о том, что тогда я была уверена лишь в её оскорбительных тренерских методах и в коррумпированном судействе. Никогда не могла подумать, что в этот список попадёт дача триметазидина ребёнку. Омерзительно», — написала Фран в своём «твиттере».
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