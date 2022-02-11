В Олимпийском комитете Канады прокомментировали допинговое дело Валиевой

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета Канады (НОК) Эрик Майлз прокомментировал допинговый скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Ранее стало известно, что допинг-проба 15-летней спортсменки оказалась положительной. Международный союз конькобежцев (ISU) будет добиваться временного отстранения Валиевой через Спортивный арбитражный суд.



«У нас те же вопросы по командному турниру по фигурному катанию, как и у всех остальных. Важно, чтобы была сохранена справедливость, а целостность спорта была защищена. Мы надеемся, что дело быстро разрешится, а медалисты получат заслуженные награды здесь, в Пекине», — приводит слова Майлза журналист Дэвин Эру в своём «твиттере».



Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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