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Поздняков — о Валиевой: не припомню, чтобы допинг-проба обрабатывалась так долго

Поздняков — о Валиевой: не припомню, чтобы допинг-проба обрабатывалась так долго
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допинговом скандале российской фигуристки Камилы Валиевой. Поздняков выразил недоумение в связи с тем, что о положительной допинг-пробе спортсменки стало известно так поздно.

«Не припомню в своей практике ни одного случая, чтобы результат обрабатывался так долго. В своей жизни я как спортсмен сдавал пробу если не тысячи, то сотни раз. Как руководитель я тоже видел, как сдают тесты. Но чтобы это длилось полтора месяца… Хотелось бы получить конкретные ответы, почему это так произошло», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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