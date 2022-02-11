Николай Валуев — о ситуации с Камилой Валиевой: не надо ждать справедливости

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.
«Вопросов очень много. О положительной допинг-пробе должны были сказать намного быстрее. Существует определённый срок рассмотрения допинг-пробы спортсмена, допустимый предел, когда результат обязаны обнародовать. Если срок просрочен, то можно апеллировать в суде. Это может быть предметом дальнейшего судебного разбирательства — скорее всего, так оно и будет.
Хочется надеяться, что с Камилой Валиевой всё будет хорошо. Версии, что это подстроено против России, только и останутся версиями. Никто никогда не признается.
Нам нужно действовать только в рамках установленных правил. Плакать, что мы под санкциями, что нас пытаются неправильным путём спихнуть с пьедестала, — бесполезно. Давным-давно надо понять, что всегда нужно быть готовыми к такому развитию событий. Санкции для России навсегда. Приёмы, которые используются против России, не будут другими. Ничего удивительного. Мы не соглашаемся, но уже с этим живём. Не надо ждать справедливости», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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