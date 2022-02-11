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Бестемьянова: то, что проба Валиевой положительная — неприятно. Просто гадость какая-то

Бестемьянова: то, что проба Валиевой положительная — неприятно. Просто гадость какая-то
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Олимпийская чемпионка, бывшая российская фигуристка Наталья Бестемьянова прокомментировала допинговый скандал с 15-летней Камилой Валиевой. Сегодня, 11 февраля, стало известно, что её допинг-проба была положительной.

«Сам факт того, что проба положительная, — это очень неприятно. Это просто гадость какая-то. Конечно, вызывает сомнения то, что только сейчас это стало известно. Они как-то должны это объяснить, почему только сейчас они это открыли. Не могу точно прокомментировать, потому что у меня нет основных вводных, я не очень сильна в этих вещах.

Это очень трудное испытание для Камилы. Давайте пожелаем ей здоровья, и чтобы это как-то уже разрешилось в её пользу», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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