Глава USADA: США могут привлечь к ответственности россиян по делу Валиевой

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней спортсменки дал положительный результат.



«США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова», — приводит слова Тайгарта журналист Кристин Бреннан в своём «твиттере».



Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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