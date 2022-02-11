Спортивный юрист рассказал, в каком случае с Валиевой автоматически снимут все обвинения

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала, в каком случае с российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат, автоматически снимут все обвинения.
«Во время рассмотрения дела по существу — то есть положительной пробы — у Валиевой есть преимущество, что несовершеннолетние не обязаны предъявлять источник попадания запрещённого вещества в организм. То есть больше шансов на то, чтобы доказать, что остатки препарата попали с загрязнённым продуктом. Можно вообще ограничиться выговором. Есть шанс, что докажут отсутствие вины или халатность. Если будет так, то автоматически все обвинения снимаются и медаль (в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. — Прим. «Чемпионата») остаётся у нас.
Нельзя сказать, что это проигранное дело. По данному препарату дела уже выигрывались. Так что шансы есть. Здесь есть за что бороться», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 11 февраля 2022
-
11:47
-
11:46
-
11:45
-
11:43
-
11:43
-
11:42
-
11:41
-
11:35
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:28
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:52
-
10:51
-
10:49
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:21
-
10:20