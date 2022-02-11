Спортивный юрист рассказал, в каком случае с Валиевой автоматически снимут все обвинения

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала, в каком случае с российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат, автоматически снимут все обвинения.

«Во время рассмотрения дела по существу — то есть положительной пробы — у Валиевой есть преимущество, что несовершеннолетние не обязаны предъявлять источник попадания запрещённого вещества в организм. То есть больше шансов на то, чтобы доказать, что остатки препарата попали с загрязнённым продуктом. Можно вообще ограничиться выговором. Есть шанс, что докажут отсутствие вины или халатность. Если будет так, то автоматически все обвинения снимаются и медаль (в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине. — Прим. «Чемпионата») остаётся у нас.

Нельзя сказать, что это проигранное дело. По данному препарату дела уже выигрывались. Так что шансы есть. Здесь есть за что бороться», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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