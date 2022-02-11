Глава USADA: Валиевой не должны разрешать тренироваться

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Сегодня, 11 февраля, стало известно, что допинг-проба 15-летней фигуристки была положительной.
«В соответствии с кодексом ВАДА и правилами ISU Валиевой не должны разрешать тренироваться. Нет никаких исключений в случае отстранения. И запрет должен действовать. Разрешение тренироваться — нарушение правил», — приводит слова Тайгарта журналист Кристиан Бреннан в своём «твиттере».
Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
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