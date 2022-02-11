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Спортивный юрист Анцелиович объяснила, почему пробу Валиевой изучали больше месяца

Спортивный юрист Анцелиович объяснила, почему пробу Валиевой изучали больше месяца
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Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, прокомментировала новость о том, что допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая во время чемпионата России в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«Проба бралась в католическое Рождество. Пробу везли в Стокгольм. Там новогодние праздники. Привезли её, скорее всего, в начале января.

У лаборатории есть 20 дней для анализа пробы и размещения данных в системе ADAMS. Но был ещё коронавирус вместе с праздниками. Поэтому я вполне допускаю, что результат стал известен в начале февраля. Да, немного необычно, но ничего из ряда вон выходящего. Такие ситуации были», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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