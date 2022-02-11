Ийво Нисканен стал трёхкратным олимпийским чемпионом

Финский лыжник Ийво Нисканен выиграл золотую медаль в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

30-летний спортсмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.



Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.



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