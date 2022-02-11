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Александр Большунов и Ийво Нисканен обнялись после гонки. Они взяли серебро и золото

Александр Большунов и Ийво Нисканен обнялись после гонки. Они взяли серебро и золото
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Российский лыжник Александр Большунов и финн Ийво Нисканен обнялись после гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Большунов завоевал в этой гонке серебряную медаль, Нисканен — золотую.

Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо. Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км (классический ход)
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5…
5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9…
9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9…
13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

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