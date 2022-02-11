Тренер Большунова прокомментировал серебро в гонке с раздельным стартом на ОИ-2022

Тренер Большунова Юрий Бородавко отреагировал на серебряную медаль Александра на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«Это спорт, Нисканен — тоже один из лучших классистов. Большунов боролся за первое место, сколько мог. Серебряная медаль — это тоже здорово. На сегодняшний день Ийво был сильнее, отрыв всё-таки приличный», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Для России эта медаль стала уже пятой в лыжных гонках на Олимпиаде в Пекине. Ранее Большунов стал победителем в скиатлоне. Наталья Непряева выиграла серебряную медаль в скиатлоне. Серебро в скиатлоне выиграл Денис Спицов, а Александр Терентьев стал бронзовым призёром в спринте.
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