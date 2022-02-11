Результаты всех российских лыжников в разделке на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Финский лыжник Ийво Нисканен выиграл разделку на 15 км классическим стилем в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал россиянин Александр Большунов. Бронза досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины

Разделка на 15 км (классический ход). Топ-3 и результаты всех россиян

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.

2. Александр Большунов (Россия) +23,2.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5...

5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9...

9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9...

13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.

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