Анфиса Резцова: серебро Большунова — обидно, но Нисканену проиграть не стыдно

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, серебро — россиянин Александр Большунов, бронзу — норвежец Йоханнес Клебо.
«Расстроилась, что не бежал Дениска Спицов, — он очень мне нравится. Обидно, что у Большунова серебро, тем более 15 км классикой — это его дистанция.
Нисканен очень сильно готов, находится в потрясающей форме. Жаль, что Саша немного проиграл, но Нисканену — точно не стыдно.
В любом случае медаль — это классно. Большунов хорошо готов. Очень здорово выступают наши лыжники, огромные молодцы. Почти ни дня нет, чтобы они выступили без медалей. Гордость за нашу команду», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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