Крянин: выступление Большунова — отличное. Нисканен — лучший классист по дистанциям

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результаты гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.
«Выступление Саши отличное. Нисканен – это лучший классист по дистанциям. Надежда была, что Саша на второй половине сможет отыграть, у него лучше спринтерские качества, чем у Нисканена. Но не получилось. Есть медаль – и это здорово. Клебо на дистанции удивил. Это на данный момент сильнейшие классисты у нас в мире», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
11:48
-
11:47
-
11:46
-
11:45
-
11:43
-
11:43
-
11:42
-
11:41
-
11:35
-
11:35
-
11:34
-
11:32
-
11:28
-
11:27
-
11:24
-
11:23
-
11:22
-
11:18
-
11:13
-
11:12
-
11:06
-
11:01
-
11:00
-
10:59
-
10:58
-
10:53
-
10:52
-
10:51
-
10:49
-
10:42
-
10:38
-
10:34
-
10:30
-
10:23
-
10:21