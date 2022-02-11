Крянин: выступление Большунова — отличное. Нисканен — лучший классист по дистанциям

Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал результаты гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.



«Выступление Саши отличное. Нисканен – это лучший классист по дистанциям. Надежда была, что Саша на второй половине сможет отыграть, у него лучше спринтерские качества, чем у Нисканена. Но не получилось. Есть медаль – и это здорово. Клебо на дистанции удивил. Это на данный момент сильнейшие классисты у нас в мире», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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