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Экс-директор РУСАДА Ганус прокомментировал ситуацию с допингом Валиевой

Экс-директор РУСАДА Ганус прокомментировал ситуацию с допингом Валиевой
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Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал новость о том, что допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой дал положительный результат.

«Для РУСАДА сейчас непростые времена. Насколько понимаю, отменил отстранение дисциплинарный антидопинговый комитет. Ситуация очень непростая. CAS уже отменял решения национальных антидопинговых агентств. Всё зависит от серьёзности доводов, на основании которых отменялось временное отстранение. Очень сложный кейс», — сказал Ганус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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