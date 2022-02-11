Бессмертных: Большунов может забрать ещё три золота. Для Нисканена был последний шанс

Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, серебро — россиянин Александр Большунов, бронзу — норвежец Йоханнес Клебо.

«Нисканен доказал, что он лучший классист на данный момент. Рад за Большунова, он навязал финну борьбу. Это лучший раздельный старт за всю карьеру Саши. Радует, что он прибавляет и каждую разделку пробегает всё лучше и лучше. Придёт время, Саша будет олимпийским чемпионом в разделке.

Но Нисканен сегодня доказал, что он лучший. Он со старта пошёл на свою последнюю золотую медаль, это было видно. Ийво понимает, что дальше ему делать нечего, и сегодня был его последний шанс на золото. Большунов, в свою очередь, может забрать три в оставшихся гонках», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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