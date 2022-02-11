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Крянин: Червоткин заявил — однозначно проходит в эстафетную команду на классический этап

Крянин: Червоткин заявил — однозначно проходит в эстафетную команду на классический этап
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился мнением о выступлении Алексея Червоткина в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Червоткин занял пятое место.

«Алексей Червоткин выступил в свою силу, оказал сопротивление. Да, немного не хватило. Для эстафетной команды он показал, что является лучшим классистом после Большунова. Пусть здесь, в личной гонке что-то не получилось, но пятое место – это довольно высоко. Но он заявил, что в эстафетную команду он проходит однозначно, именно на классический этап», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

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