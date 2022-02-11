Ханс Кристер Холунд оценил выступление в разделке на Олимпиаде. Он стал четвёртым

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд оценил своё выступление в разделке на 15 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Он занял четвёртое место.
«Получилась хорошая гонка. Лучшая классическая гонка для меня за долгое время. Поэтому я доволен гонкой, хотя немного разочарован тем, что это четвёртое место», — сказал Холунд в эфире Discovery+.
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин, Китай. Мужчины
Разделка на 15 км
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +49,8.
5. Алексей Червоткин (Россия) +56,9...
9. Илья Семиков (Россия) +1.39,9...
13. Иван Якимушкин (Россия) +1.57,8.
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