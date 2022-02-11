Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Йоханнес Клебо прокомментировал завоевание бронзы в разделке на Олимпиаде-2022

Йоханнес Клебо прокомментировал завоевание бронзы в разделке на Олимпиаде-2022
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, серебро — россиянин Александр Большунов, самому Клебо досталась бронза.

«Очень приятно завоевать медаль. Для меня это большой день. Всё-таки первая медаль в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — сказал Клебо в эфире Discovery+.

Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022