Йоханнес Клебо прокомментировал завоевание бронзы в разделке на Олимпиаде-2022

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, серебро — россиянин Александр Большунов, самому Клебо досталась бронза.

«Очень приятно завоевать медаль. Для меня это большой день. Всё-таки первая медаль в дистанционных гонках на Олимпийских играх», — сказал Клебо в эфире Discovery+.

Россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин стали 5-м, 9-м и 13-м соответственно.

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