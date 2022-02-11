Юрист рассказала, чем грозит расследование США допинга Валиевой по «закону Родченкова»

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики юридической группы КлеверКонсалт, рассказала, чем грозит расследование США допинга российской фигуристки Камилы Валиевой по «закону Родченкова».



«Закон Родченкова» имеет экстерриториальный характер. То есть он распространяется за территорией США. Так как в Олимпиаде участвуют граждане США, этот закон американцы могут здесь применять.



Они могут попытаться признать виновными людей из числа персонала спортсмена, а не саму Валиеву. То есть речь идёт о том, чтобы привлечь к ответственности персонал фигуристки по законам США. В теории это подразумевает даже уголовное заключение судом США. Но, конечно, это, скорее, элемент давления, потому что доказать и довести дело до конца в этом отношении будет очень сложно», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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