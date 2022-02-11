Александр Большунов прокомментировал завоевание серебра в разделке на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, россиянин Александр Большунов прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, Большунов взял серебро, третьим стал Йоханнес Клебо.
«Никаких ощущений. Просто гонка прошла, прошла неплохо. Хотелось выиграть, но сегодня Ийво был намного сильнее, и это со старта было понятно. Я пытался навязать борьбу, но сегодня немного не получилось.
На сто процентов пропуск спринта бы помог, если бы сегодня я выиграл. Но второе место — это не так уж и плохо. Тем более в такой сильной компании и на Олимпийских играх. Есть ещё гонки, где я постараюсь навязать борьбу за золото.
Стал рекордсменом по медалям среди лыжников? То ли ещё будет!» — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».
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- 11 февраля 2022
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