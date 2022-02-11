Александр Панжинский: Нисканен был лучшим по всем показателям

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился мнением о результатах мужской гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Поздравляю всех с медалью. Кончено, и Александр, и мы желали второго золота от лыжников. Но Нисканен сегодня объективно был лучшим по всем параметрам, с самых первых километров сегодняшней гонки он доминировал.



Наверное, Алексей Червоткин мог бы подняться на пьедестал. Но мне кажется, что после первой гонки он немного не верил в себя, поэтому начал плавно и спокойно. Зато вторую часть гонки провёл очень хорошо. Пятое место – очень высокое, в 15 секундах от третьего – Клебо. Доказал, что он в хорошей форме и заслуживает места в эстафете.



К сожалению, ребята из группы Олега Орестовича Перевозчикова – Илья Семиков и Иван Якимушкин – не столь ярко выступили сегодня. Но это тяжёлая дистанция, их первый старт на этой трассе, поэтому, наверное, они не сумели приспособиться. Многие спортсмены сегодня на второй части дистанции сильно проседали.



Тем не менее Александр провёл сегодня прекрасную гонку, и с этим мы его поздравляем.



На самом деле, мне кажется, что он сегодня выжал максимум и разложился хорошо по дистанции. Нисканен, наверное, на сегодняшний день, сильнее в классических гонках. Может быть, Александру стоило побыстрее начать. Но это высота, горы. Здесь быстрое начало гонки может аукнуться, как мы сегодня видели, Пол Голберг, норвежец, всю дистанцию шёл на второй и третьей позиции, по нему вели даже Нисканена, но последние два километра он проиграл более минуты. То есть вообще спортсмен обессилел и оказался, мне кажется, за пределами 15 лучших, или даже 20. Это опасность быстрого начала на лыжной трассе в среднегорье. Поэтому Александр сделал всё правильно. Просто на сегодняшний день Нисканен был сильнее, и тут нет какой-то ошибки со стороны Большунова», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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