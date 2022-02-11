Большунов стал рекордсменом среди российских лыжников по медалям на Олимпийских играх

Российский лыжник Александр Большунов стал рекордсменом в истории России по количеству медалей на Олимпийских играх. Речь идёт о рекордсменах в мужских соревнованиях.



Сегодня, 11 февраля, Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Это шестая олимпийская медаль в карьере спортсмена.



Он выиграл уже вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортсмен стал победителем скиатлона. Ещё четыре награды Большунов завоевал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).



Предыдущим рекордсменом был Николай Зимятов, он за карьеру выиграл пять олимпийских медалей.



Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.

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