«Лёгкие сжались, дышать нечем было». Илья Семиков — о 9-м месте в разделке на ОИ-2022

Российский лыжник Илья Семиков прокомментировал своё выступление в гонке с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Спортсмен занял девятое место.

«Гонкой недоволен, совсем не получился второй круг. Первый круг начал хорошо, а на втором непонятно, что со мной произошло, просто выключило: то ли высота, то ли быстро начал. Второй круг вообще не задался. После двух подъёмов мне воздуха не хватало, лёгкие сжались, дышать нечем было. Я рассчитывал сегодня побороться за медаль, потому что чувствовал хорошее состояние. Понимал, что Нисканен и Большунов не очень хорошо готовы. За бронзу можно было бороться.

Мы делали контрольную шесть дней назад на этом кругу, и на ней я начал примерно в таком же темпе и отлично выдержал, даже удалось прибавить на втором круге. Сегодня, видимо, я перебрал на первом кругу.

Сегодня у нас была борьба за место в эстафете. Проиграл ли я Червоткину? Это надо решать тренерскому совету», — передаёт слова Семикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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