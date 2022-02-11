Рочев-младший: первое или второе место Большунова — ожидаемо. Думал, разрыв будет меньше

Российский лыжник Василий Рочев прокомментировал результат гонки с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Победителем гонки стал финн Ийво Нисканен, второе место занял россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул норвежец Йоханнес Клебо.



«Первое-второе место — это ожидаемо, но я думал, что разрыв будет меньше. Ещё до старта было понятно, что Большунов и Нисканен — лучшие классисты. Конечно, всегда хочется, чтобы золото брал российский спортсмен. Александр — человек, который не останавливается на достигнутом. Серебряные медали его обычно не удовлетворяют, поэтому он продолжит пытаться завоевать золото. У него есть хорошие шансы сделать это в двух эстафетах и в гонке на 50 км классическим стилем. Противостояние Нисканена и Большунова продолжится», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.