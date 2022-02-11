Тренер Большунова: достижения Саши под силу только великим. Надо идти к званию короля лыж

Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал достижение подопечного. Александр стал рекордсменом мужских российских лыж по количеству медалей на Олимпийских играх. Сегодня, 11 февраля, Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Это шестая олимпийская награда в карьере спортсмена.
«Саша обогнал Зимятова по количеству медалей? У Николая Семёновича есть звание короля лыж. Их все знают. Это следующий рубеж, к чему нужно стремиться Большунову.
Серебряная медаль тоже дорогого стоит. Много было травм, много факторов, которые мешали Саше подойти в лучшей форме. Два подиума Олимпиады и его достижения доступны только великим лыжникам. Пусть он бегает и радует нас. Потом история определит его величие», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 11 февраля 2022
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