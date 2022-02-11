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Тренер Большунова: достижения Саши под силу только великим. Надо идти к званию короля лыж

Тренер Большунова: достижения Саши под силу только великим. Надо идти к званию короля лыж
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Юрий Бородавко, тренер российского лыжника Александра Большунова, прокомментировал достижение подопечного. Александр стал рекордсменом мужских российских лыж по количеству медалей на Олимпийских играх. Сегодня, 11 февраля, Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине (Китай). Это шестая олимпийская награда в карьере спортсмена.

«Саша обогнал Зимятова по количеству медалей? У Николая Семёновича есть звание короля лыж. Их все знают. Это следующий рубеж, к чему нужно стремиться Большунову.

Серебряная медаль тоже дорогого стоит. Много было травм, много факторов, которые мешали Саше подойти в лучшей форме. Два подиума Олимпиады и его достижения доступны только великим лыжникам. Пусть он бегает и радует нас. Потом история определит его величие», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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