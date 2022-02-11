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В Минспорта отреагировали на положительный допинг-тест Камилы Валиевой

В Минспорта отреагировали на положительный допинг-тест Камилы Валиевой
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещённого препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РАА «РУСАДА» взяло в декабре 2021 года у спортсменки сборной команды России по фигурному катанию Камилы Валиевой.

Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля.

Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Минспорт России находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией нашей страны на зимних Олимпийских играх в Пекине. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев.

Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил, в стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. Об этом говорит и тот факт, что РАА «РУСАДА» в 2021 году отобрало 10 770 допинг-проб, это на четверть больше, чем в 2020 году. В том числе провело тестирование максимального количества кандидатов в состав сборной ОКР на Игры в Пекине. Все допинг-пробы направляются для анализа в независимые зарубежные лаборатории. Наша страна развивает открытое взаимодействие со всеми организациями по вопросам борьбы с допингом», — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта.

Допинг-история Валиевой – страшный удар по нашему спорту. Даже если Камила не виновата Допинг-история Валиевой – страшный удар по нашему спорту. Даже если Камила не виновата
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