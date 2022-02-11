Александр Большунов: если бы ещё 15 км коньком побежали — может, догнал бы Нисканена

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, россиянин Александр Большунов прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, Большунов взял серебро, третьим стал Йоханнес Клебо.

«Доволен бы был, если бы всё пошло по плану, – смог бы выиграть. Тогда был бы доволен на 110%. Второй круг был тяжелее: повлияла высота и тяжёлая трасса. Ну если бы ещё 15 км коньком побежали, то, возможно, догнал бы Ийво», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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