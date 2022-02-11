Большунов оценил результаты Нисканена и Клебо, завоевавших золото и бронзу в разделке ОИ

Олимпийский чемпион 2022 года в скиатлоне, россиянин Александр Большунов прокомментировал итоги мужской гонки на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. Золото завоевал финн Ийво Нисканен, Большунов взял серебро, третьим стал Йоханнес Клебо.
«Сегодня Ийво Нисканен был очень силён. Конечно, я настраивался на золото. Но Ийво уже со старта ушёл в небольшой отрыв. В принципе, я держал этот отрыв, но в начале второго круга он ещё прибавил, и когда ещё немного вырос, я понял, что он выиграет. Ийво – специалист на этой дистанции, я его поздравляю с победой.
На сто процентов я был бы доволен, если бы победил, но и второе место – неплохой результат. Я боролся.
Удивил ли результат Клебо? Нисколько. Он отлично бегает 15 км и силён не только на этой дистанции», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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