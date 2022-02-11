Ийво Нисканен прокомментировал свою золотую медаль в раздельной гонке на 15 км

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал свою золотую медаль в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Сегодня я чувствовал свою силу. Вся гонка шла под моим контролем. Эта победа многое для меня значит. Я был четвёртым, в двух десятых от медали в Сочи на этой дистанции. Мне пришлось ждать целых восемь лет, когда эта гонка вновь появится в олимпийской программе. И теперь мне удалось победить. Я постоянно был сосредоточен именно на этом. Для меня это невероятно большая победа», — сказал Нисканен после гонки.



30-летний спортсмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).

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