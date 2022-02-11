Нисканен: не мог выбросить из головы Большунова пять дней. Теперь она свободна

Финский лыжник Ийво Нисканен прокомментировал соперничество с российскими спортсменами в разделке на 15 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Россияне были очень сильны в скиатлоне, и я должен признаться, что не мог выбросить из головы Большунова пять дней. Теперь моя голова свободна, его там больше нет. Я беспокоился по поводу скорости в скиатлоне, но 15-километровка классикой для меня была идеальной гонкой», — сказал Нисканен после гонки.
30-летний спортсмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Ранее он выигрывал олимпийское золото в командном спринте (2014) и в гонке на 50 км (2018).
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Разделка на 15 км
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8.
2. Александр Большунов (Россия) +23,2.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +37,5.
- 11 февраля 2022
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