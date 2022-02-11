«Я готов собрать парней». Александр Большунов высказался об эстафете на Олимпиаде-2022

Российский лыжник Александр Большунов высказался о составе сборной России на предстоящую эстафету на Олимпиаде в Пекине.
«Обычно тренеры сами решают. Но я бы хотел, чтобы тренер спросил каждого спортсмена и каждый спортсмен высказался, на что он способен, чтобы побороться за золото. Я готов собрать парней. Уже пора нормальные результаты показывать. Чтобы эстафету выиграть, нужно начинать с первого этапа.
Если каждый спортсмен выложится на 100-110%, то результат будет совсем другой, и мне будет неважно, каким по счёту бежать. Идеальный состав на эстафету? Интернациональный (смеётся): Ийво побежит классику… Завтра уже будет решение», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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- 11 февраля 2022
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