Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Я готов собрать парней». Александр Большунов высказался об эстафете на Олимпиаде-2022

«Я готов собрать парней». Александр Большунов высказался об эстафете на Олимпиаде-2022
Комментарии

Российский лыжник Александр Большунов высказался о составе сборной России на предстоящую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Обычно тренеры сами решают. Но я бы хотел, чтобы тренер спросил каждого спортсмена и каждый спортсмен высказался, на что он способен, чтобы побороться за золото. Я готов собрать парней. Уже пора нормальные результаты показывать. Чтобы эстафету выиграть, нужно начинать с первого этапа.

Если каждый спортсмен выложится на 100-110%, то результат будет совсем другой, и мне будет неважно, каким по счёту бежать. Идеальный состав на эстафету? Интернациональный (смеётся): Ийво побежит классику… Завтра уже будет решение», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Большунов — о составе сборной России на эстафету: есть те, кто просто так доезжает
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022