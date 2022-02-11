А. Резцова: сделай Кристина на промах меньше — была бы на пьедестале в спринтерской гонке

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери Кристины Резцовой в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Резцова-младшая совершила два промаха и заняла шестое место.
«Эмоции печальные, конечно. Обидно, досадно. Сделай Крис на один промах меньше — и всё бы суперски было, была бы на пьедестале. Ну ничего, нельзя сейчас вешать нос. Будем стараться зацепиться в пасьюте.
Ходом Кристина молодец. Сегодня бы одним промахом меньше, в индивидуальной гонке одним промахом меньше — всё было бы совсем иначе. Чего-то не хватает пока нам. Каждую гонку надеюсь и верю.
Промах первым выстрелом? Наверное, Кристина хотела сделать всё очень хорошо. Хотела чётко отстрелять, но вышло так. Она не одна такая, промахи у многих спортсменок», — сказала Резцова-старшая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 11 февраля 2022
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