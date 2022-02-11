Драчёв — о женском спринте ОИ: Рёйселанд вне конкуренции. Большие надежды были на Резцову

Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление Кристины Резцовой в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине. Резцова совершила два промаха и заняла шестое место, победу одержала норвежка Марте Рёйселанд.

«Мы все ожидали борьбу. Очень тяжёлая получилась гонка. Видно по функциональной яме, что у всех она тяжёлая. Посмотрите, там и француженки просели, и шведки, и немки. Видимо, сегодня у всех день не очень. Понятно, Рёйселанд вне конкуренции, тем более с нулём и с таким ходом. Большие шансы и надежды были на Кристину Резцову. Но, к сожалению, по одному промаху – это лишило её медали. Очень жаль. Но борьба продолжается, шестое место — 1,05 проигрыш. По сути, все шансы есть. Тем более у неё сейчас ход появился, достаточно нормальный. Кристина может бороться.

Остальные послабее. Нигматуллина может чуть-чуть бороться. Казакевич и Миронова просели чуть дальше по ходу. А общий результат тоже очень слабый.

Со стрельбой же не только у нас так. Это и в других командах есть, и в российской команде, и в немецкой, и в норвежской. Тут говорить о том, что только у нас такое происходит, конечно, нельзя. Это биатлон, одного выстрела всегда кому-то не хватает.

Шансы на медали в следующей гонке, конечно, есть: погодные условия, самочувствие, высота – факторы, которые могут повлиять. Плюс фактор удачи, как же без этого», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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