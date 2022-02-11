Анфиса Резцова: девушки плохо готовы к Олимпиаде. Надо спрашивать с Шашилова

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских биатлонисток в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине.



«Не знаю, с чем связаны причины таких низких результатов у наших девушек. Надо спрашивать у Михаила Викторовича Шашилова, почему они так плохо готовы к Олимпиаде. Он нас заверял, что мы будем по-другому выглядеть на Олимпийских играх, что что-то изменится. Мы что-то изменений не увидели. Ни хода, ни стрельбы почему-то нет», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд выиграла спринтерскую гонку на Олимпийских играх в Пекине. Серебряным призёром стала шведка Эльвира Эберг. Бронзу завоевала итальянка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, стала шестой.

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