Большунов обыгрывал Клебо и позировал с талисманом на подиуме. Фото серебра России на ОИ

11 февраля в Пекине лыжник национальной команды России Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке на 15 километров классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Большунов уступил лишь представителю Финляндии Ийво Нисканену, который завоевал золото. Третьим стал норвежец Йоханнес Клебо.

Большунов выиграл уже вторую медаль на Олимпиаде в Пекине. Ранее спортсмен стал победителем скиатлона. Ещё четыре награды Большунов завоевал на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Таким образом, Александр стал рекордсменом в истории России по количеству медалей на Олимпийских играх. Речь идёт о рекордсменах в мужских соревнованиях.

Лучшие кадры разделки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.