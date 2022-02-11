Экс-тренер сборной России прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде в Пекине (Китай).
«У Резцовой очень хороший результат для двух штрафных кругов. Чтобы рассчитывать на призовые места, надо стрелять на ноль. Будь у Кристины хотя бы на один круг меньше, она могла бы побороться за бронзу. Нигматуллина и Миронова проигрывают Резцовой ходом, а Светлана ещё и промахивается чаще.
Нельзя однозначно сказать, почему мы никак не можем приехать с нулём промахов. Если была постоянная нагрузка, возможно, утомление и потеря чувства выстрела. К тому же высота и мороз оказывают влияние. Здесь комплекс причин. Нужно находиться внутри команды, иначе сказать сложно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 11 февраля 2022
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