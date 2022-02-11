Редькин: стрельба не позволила Резцовой приблизиться к тройке в спринте

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал результаты спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине (Китай). Гонку выиграла норвежка Марте Рёйселанд, россиянка Кристина Резцова стала шестой.



«Это же Олимпийские игры. В любом случае все выходили на старт и боролись за олимпийские медали. Здесь другого, наверное, не дано. Но, конечно, стрельба… Даже Кристине она не позволила приблизиться к тройке, девчонки тоже там не были безупречны, ходом только побольше проиграли. Скажем так: мы не готовы к тому, что на сегодня надо показывать.



Я не знаю, что у нас со стрельбой не так, надо у тренеров спрашивать. Мне кажется, тут больше психология сказывается. Думаю, что шансы на медали в следующей гонке у нас очень высокие», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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