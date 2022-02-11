Редькин: стрельба не позволила Резцовой приблизиться к тройке в спринте

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал результаты спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине (Китай). Гонку выиграла норвежка Марте Рёйселанд, россиянка Кристина Резцова стала шестой.
«Это же Олимпийские игры. В любом случае все выходили на старт и боролись за олимпийские медали. Здесь другого, наверное, не дано. Но, конечно, стрельба… Даже Кристине она не позволила приблизиться к тройке, девчонки тоже там не были безупречны, ходом только побольше проиграли. Скажем так: мы не готовы к тому, что на сегодня надо показывать.
Я не знаю, что у нас со стрельбой не так, надо у тренеров спрашивать. Мне кажется, тут больше психология сказывается. Думаю, что шансы на медали в следующей гонке у нас очень высокие», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:14
-
14:10
-
14:09
-
14:03
-
14:03
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:44
-
13:40
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:35
-
13:31
-
13:29
-
13:26
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:22
-
13:19
-
13:18