ВАДА решило подать апелляцию в CAS на решение снять временное отстранение с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство объявило о решении подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение снять временное отстранение с российской фигуристки Камилы Валиевой, чей допинг-тест дал положительный результат.
Напомним, Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).
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