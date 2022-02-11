Марте Рёйселанд прокомментировала победу в спринте на Олимпийских играх — 2022

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала победу в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх в Пекине.
«Очень довольна сегодняшней гонкой. Думаю, я смогла показать всё, на что была способна. Стрельба получилась чистая, и, думаю, ходом я тоже выступила неплохо. Мне удалось подойти к этой гонке в очень хорошей форме, так что я довольна», — сказала Рёйселанд после гонки.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)...
6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)...
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)...
47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).
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