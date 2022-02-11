Кристина Резцова: «если бы не промахи» — отвратительная фраза

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она показала лучший результат среди россиянок, став шестой. Выиграла гонку норвежка Марте Рёйселанд.



«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза «если бы не промахи…». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причём каждый день по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать всё вместе сразу. И от этого ещё сильнее злость.



Ты смотришь и думаешь, вот эту ошибку я уже не делаю, и эту ошибку не делаю, и ты не знаешь, может, там ещё куча есть.



Топ-6 на Олимпиаде — это круто, но это круто, когда ты не можешь быть ближе. Но я-то могу! Поэтому больше расстройства, чем удовлетворения», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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