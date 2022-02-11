Кристина Резцова: «если бы не промахи» — отвратительная фраза

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она показала лучший результат среди россиянок, став шестой. Выиграла гонку норвежка Марте Рёйселанд.
«Я стараюсь никогда не унывать. Отвратительная фраза «если бы не промахи…». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала, но, к сожалению, промахи есть, и никуда пока я не могу от этого деться. И каждый день я говорю сама себе о том, что это не моя стрельба. Причём каждый день по-разному. В один день я делаю одну ошибку, в другой день я делаю другую ошибку, то есть пытаюсь исправить ту, которая была, и это приводит к другим. Пока что не понимаю и не знаю, как собрать всё вместе сразу. И от этого ещё сильнее злость.
Ты смотришь и думаешь, вот эту ошибку я уже не делаю, и эту ошибку не делаю, и ты не знаешь, может, там ещё куча есть.
Топ-6 на Олимпиаде — это круто, но это круто, когда ты не можешь быть ближе. Но я-то могу! Поэтому больше расстройства, чем удовлетворения», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
14:49
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:32
-
14:32
-
14:21
-
14:14
-
14:10
-
14:09
-
14:03
-
14:03
-
13:58
-
13:56
-
13:55
-
13:51
-
13:48
-
13:47
-
13:44
-
13:40
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:35
-
13:31
-
13:29
-
13:26
-
13:26
-
13:25
-
13:25
-
13:22
-
13:22
-
13:19
-
13:18