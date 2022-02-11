Кристина Резцова: продумываю каждый свой шаг и выхожу настроенной по-боевому

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она показала лучший результат среди россиянок, став шестой. Выиграла гонку норвежка Марте Рёйселанд.



«Разумеется, перед гонками я волнуюсь. И на Кубке мира волнуюсь, и здесь перед каждой гонкой. Но я адекватно волнуюсь. Я полностью сконцентрирована, я знаю, как мне отвлечься, что мне нужно делать. Я продумываю каждый свой шаг и выхожу настроенной по-боевому. Невозможно не волноваться, но можно волноваться правильно и волноваться хорошо, в пользу.



Привыкла ли к ограничениям? Сейчас меня уже ничего не напрягает. Привыкаешь ко всему, и когда ты каждый день делаешь одно и то же — уже не проблема. Ты знаешь, во сколько ты идёшь сдавать тест, знаешь, что без маски ты не можешь никуда идти, и постоянно с собой антисептики. Это то, к чему надо было привыкнуть, от этого никуда не деться. Уже ничего страшного, и осталось потерпеть совсем немножко.



Я что-то краем уха слышала про норвежцев, про допинг, но практически не смотрю какие-то новости, не читаю «Инстаграм», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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