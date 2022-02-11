Ирина Казакевич объяснила 20-е место в спринте на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская биатлонистка Ирина Казакевич объяснила, почему смогла занять лишь 20-е место в спринтерской гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка допустила один промах.

По словам Казакевич, ей помешала усталость.

«Была достаточно сильная усталость. Гонка сложилась не так уж плохо, но на последнем круге не хватило сил на заключительную часть дистанции. Хотела разложиться более грамотно: начала первый круг спокойно, но из-за того, что я, наверное, провела его быстро, мне не хватило сил на финишный круг. Сказывается высота, долгое отсутствие стартов.

Все девчонки, которые сегодня стартовали, провели как минимум одну гонку. Для меня это была первая гонка здесь. Дальше буду двигаться только вперёд и уже более грамотно раскладываться по дистанции», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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