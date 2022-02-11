Кремль оценил слова главы USADA о привлечении к ответственности россиян по делу Валиевой

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал слова главы антидопинговой службы США (USADA) Трэвиса Тайгарта о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее Тайгарт, комментируя дело Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

«Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства — это то, с чем мы категорически не согласны, касается это спорта или ещё чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может. Но мы с огромным уважением относимся и к ВАДА, и к МОК», — цитирует Пескова «РИА Новости Спорт».

Валиеву временно отстранили от Олимпиады-2022 в Пекине, после того как в её допинг-пробе обнаружили триметазидин. Спортсменка оспорила наложение временного отстранения 9 февраля, и в тот же день состоялось слушание. Было принято решение отменить временное отстранение Камилы, что позволило ей продолжить участие в Олимпиаде. МОК собирается опротестовать данное решение об отмене отстранения и разрешении ей продолжить Олимпиаду, дело рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

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